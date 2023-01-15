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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 1.17X 6П2 36
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
Тоттенхэм
19:30
АрсеналНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.31

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 2 1 2
ЭспаньолЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
П1 4.7X 3.5П2 1.82

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 2 0 2
ЛациоЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
Специя2 тайм
П1 9.6X 3.5П2 1.52
Удинезе
1 - 1 1 1
Болонья2 тайм
П1 3.4X 1.91П2 4.3
Аталанта
20:00
СалернитанаНе начат
П1 1.33X 5.8П2 9
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.17X 3.35П2 3.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
5 - 1 5 1
ТруаЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
Клермон2 тайм
П1 75X 13П2 1.04
Тулуза
1 - 1 1 1
Брест2 тайм
П1 3.05X 1.89П2 5.2
Реймс
0 - 0 0 0
Ницца2 тайм
П1 3.65X 1.68П2 5.4
Монпелье
0 - 1 0 1
Нант2 тайм
П1 17.5X 4.9П2 1.27
Монако
19:05
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П1 1.43X 4.8П2 7.6
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Майсторович: я прекрасно чувствую себя в Москве. Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами

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Новобранец "Динамо" Милан Майсторович рассказал о своей адаптации в Москве.
Фото: ФК "Динамо"
- Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами. Моя семья тоже приедет в Москву. Мы прекрасно себя здесь чувствуем, – приводит слова Майсторовича Sport24.

17-летний серб Милан Майсторович, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в "Динамо" зимой этого года. Московский клуб согласовал переход футболиста с "Войводиной" еще летом 2022 года. В этом сезоне Милан провел 3 матча в молодежной лиге Сербии. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Майстровича а 400 тысяч евро. "Динамо" в РПЛ располагается на 4 строчке. Бело-голубые заработали 29 очков после 17 туров.


Динамо Майсторович
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