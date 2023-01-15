- Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами. Моя семья тоже приедет в Москву. Мы прекрасно себя здесь чувствуем, – приводит слова Майсторовича Sport24.
17-летний серб Милан Майсторович, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в "Динамо" зимой этого года. Московский клуб согласовал переход футболиста с "Войводиной" еще летом 2022 года. В этом сезоне Милан провел 3 матча в молодежной лиге Сербии. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Майстровича а 400 тысяч евро. "Динамо" в РПЛ располагается на 4 строчке. Бело-голубые заработали 29 очков после 17 туров.
Майсторович: я прекрасно чувствую себя в Москве. Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами
Новобранец "Динамо" Милан Майсторович рассказал о своей адаптации в Москве.
Фото: ФК "Динамо"