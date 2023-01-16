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Аршавин: вряд ли у "Зенита" будут ещё усиления в зимнее трансферное окно

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу трансферов клуба в зимнее дозаявочное окно.
Фото: ФК "Зенит"
- Маловероятно, что ещё будут усиления. Если и будут, то всё произойдёт внутри российского рынка. Но те игроки, которые "Зенит" интересуют, либо заняты, либо у них нет желания уходить из своих клубов, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".

15 января "Зенит" официально приступил к подготовке ко второй половине сезона. Команда Сергея Семака провела первое тренировочное занятие. Коллектив из Санкт-Петербурга после 17 сыгранных туров набрал 42 очка и располагается на 1-й строчке в таблице российского первенства. "Зенит" опережает своего ближайшего преследователя "Спартак" на 6 баллов. В зимнее трансферное окно петербуржский клуб продал своего капитана хорватского защитника Деяна Ловрена в "Лион" и завершил аренду бразильского вратаря Ивана. Из "Коринтианса" в стан Зенита перебрался 19-летний защитник Роберт Ренан. Также петербуржцы выкупили у "Кайрата" Нуралы Алипа.

Свой первый матч в 2023 году "Зенит" проведет в Ульяновске против местной "Волги" в рамках нижний сетки плей-офф Кубка России. Встреча состоится 25 февраля. В РПЛ петербуржский коллектив стартует домашним матче против "Пари НН".


Аршавин Зенит
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