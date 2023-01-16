– Сделаю все, чтобы провести вторую часть сезона наилучшим образом. Моя цель – продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем. Меня прекрасно приняли, чувствую себя очень комфортно. Постараюсь своей игрой убедить руководство клуба в том, что мой трансфер стоит выкупить, – приводит слова Мойзеса Bobsoccer.
Бразильский фланговый защитник московского ЦСКА Мойзес перешел в стан "армейцев" в августе 2022 года на правах годичной аренды из бразильского футбольного клуба "Интернасьонал". В текущем сезоне Мойзес отыграл за московский ЦСКА 18 матчей – 13 в Российской премьер-лиге и пять в Кубке России, на его групповой стадии.
В чемпионате России в общей сумме провел на футбольном поле 1045 минут, отдал одну результативную передачу, в Кубке России – 334 минуты, отдал одну результативную передачу. Сейчас российский футбольный сезон находится на зимней паузе, команды отправились на зимние тренировочные сборы. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, Кубка России – в конце февраля.
Мойзес: постараюсь своей игрой убедить руководство ЦСКА в том, что мой трансфер стоит выкупить
Фланговый защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о своем будущем в "армейском" клубе.
Фото: ПФК ЦСКА