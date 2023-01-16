– У "Торпедо" исполнителей такого уровня в атаке просто нет. И своими бомбардирскими качествами он команде точно поможет. Нет сомнений: если Артем подпишет контракт, без практики не останется, – цитирует Билялетдинова RT.
Напомним, что 34-летний российский центральный нападающий Артем Дзюба, находящийся с начала ноября 2022 года в статусе свободного агента, на данный момент ближе всего к переходу в московское "Торпедо". Сразу в нескольких источниках на прошедшей неделе появилась информация, подтверждающая факт этих переговоров.
Полностью не стал отрицать интерес к Дзюбе и президент "автозаводцев" Илья Геркус. В России Артем уже поиграл за такие клубы, как "Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь". С августа по ноябрь 2022 года представлял турецкий клуб "Адана Демирспор".
Динияр Билялетдинов – о Дзюбе: у "Торпедо" исполнителей такого уровня в атаке просто нет. Он должен помочь им
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: РИА Новости