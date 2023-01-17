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"СЭ": Сычевой мог оказаться в Бундеслиге. Он отказался из-за условия сменить гражданство на украинское

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Форвард "Крыльев Советов" Владимир Сычевой мог перебраться в один из клубов Бундеслиги.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, Сычевой получил предложения сразу от нескольких клубов Бундеслиги. Форвард отклонил их, поскольку одним из обязательных условий для трансфера была смена его гражданства на украинское. Напомним, нападающий родился в Симферополе.

В конце прошлого года Сычевой официально перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой делит лидерство в гонке бомбардиров с Квинси Промесом ("Спартак").

Источник: "СЭ"


Сычевой
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