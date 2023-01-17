Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Орлов: у нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу тренеров в РПЛ.
Фото: соцсети Геннадия Орлова
- У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин. Все остальное сомнительно. Конечно, Абаскаль любопытен и Йоканович в "Динамо" что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны, - приводит мнение Орлова "РБ Спорт".

46-летний российский специалист Сергей Семак начал свою самостоятельную карьеру тренера в "Уфе". С командой экс-зенитовец добился исторического результата, заняв 6 место по итогам сезона, и вывел команду в еврокубки. Весной 2018 Семак стал наставником "Зенита", с которым 4 раза побеждал в национальном первенстве. Также на счету россиянина Кубок России и 3 Суперкубка России.

53-летний Валерий Карпин начинал свою карьеру в "Спартаке". Также специалист работал в испанской "Мальорке" и "Торпедо" Армавир. Сейчас Валерий возглавляет "Ростов", с которым в нынешнем сезоне РПЛ идет на 3-м месте по итогам 17 туров. Также Карпин является главным тренером сборной России.


Карпин Орлов Семак Абаскаль Йовановски
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -9
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Спартак" согласовал с "Бенфикой" трансфер Тавареша. Медосмотр состоится на этой неделе
"Рубин" объявил об уходе спортивного директора Яровинского
Mundo Deportivo: Депай согласовал контракт с "Атлетико"
Пономарев: Черышев мог бы поиграть в таких командах, как "Сочи" или "Торпедо", но уже без особого энтузиазма 1 эксклюзив
Сычевой: вопрос смены гражданства ради выступления в Бундеслиге не обсуждался. Не слышал о предложениях из Германии
"РБ Спорт": Промес провел тренировку с молодежной командой "Спартака" в манеже
Булыкин - о предложении "Бешикташа" по Баринову: "Локомотиву" стоит уменьшить цену. Ссориться с игроком тоже не следует 1 эксклюзив
М. Кержаков: если бы не футбол, то пошел бы работать на завод 4
Сычевой: вариант с переходом в "Црвену Звезду" действительно был, но я решил, что мне пока еще хочется поиграть в России 1
"Чемпионат": "Торпедо" - единственный вариант для Дзюбы. Форвард готов пойти на понижение зарплаты ради перехода 2
Журналист Джейкобс: "Барселона" требует за Рафинью более 100 млн евро из-за стоимости перехода Мудрика в "Челси" 1
"Чемпионат": "Торпедо" намерено подписать контракт с Дзюбой в ближайшие дни. В переходе заинтересован лично Геркус 2
Гендиректор "Бешикташа": мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости Баринова
Глушаков: планирую в ближайшее время определиться с командой
Глава пресс-службы "Спартака": контракты с новичками юридически защищены