- У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин. Все остальное сомнительно. Конечно, Абаскаль любопытен и Йоканович в "Динамо" что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны, - приводит мнение Орлова "РБ Спорт".
46-летний российский специалист Сергей Семак начал свою самостоятельную карьеру тренера в "Уфе". С командой экс-зенитовец добился исторического результата, заняв 6 место по итогам сезона, и вывел команду в еврокубки. Весной 2018 Семак стал наставником "Зенита", с которым 4 раза побеждал в национальном первенстве. Также на счету россиянина Кубок России и 3 Суперкубка России.
53-летний Валерий Карпин начинал свою карьеру в "Спартаке". Также специалист работал в испанской "Мальорке" и "Торпедо" Армавир. Сейчас Валерий возглавляет "Ростов", с которым в нынешнем сезоне РПЛ идет на 3-м месте по итогам 17 туров. Также Карпин является главным тренером сборной России.
Орлов: у нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера — Семак и Карпин
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу тренеров в РПЛ.
Фото: соцсети Геннадия Орлова