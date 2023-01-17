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"Чемпионат": "Торпедо" - единственный вариант для Дзюбы. Форвард готов пойти на понижение зарплаты ради перехода

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Московское "Торпедо" и Артем Дзюба продолжают вести переговоры о переходе.
Фото: "Чемпионат"
Московское "Торпедо" является единственный вариантом продолжения карьеры для 34-летнего форварда из России Артема Дзюбы. По этой причине лучший бомбардир в истории чемпионатов России готов снизить свои зарплатные требования.

С начала ноября Артем Дзюба находится в поисках нового клуба, так как расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор" из-за отсутствия игровой практики. Как сообщают различные источники, экс-зенитовец предлагает свои услуги клубам РПЛ.

"Торпедо" занимает 16 место по итогам 17 сыгранных туров нынешнего сезона РПЛ.После первой половины сезона российского первенства "автозаводцы" забили всего 7 мячей.

Источник: "Чемпионат"


Дзюба Торпедо
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