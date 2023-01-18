- После проведения взаимозачета ответчица осталась должна Павлу Мамаеву около 3 миллионов рублей. Павел не претендовал на то, чтобы отобрать у Аланы жилье, парковку или машину. Поэтому с учетом раздела денежных средств и взаимозачета по выкупу супружеской доли собственность осталось у Аланы Мамаевой, но она оказалась должна Павлу около 3 миллионов рублей к суммам, оставленных на его счетах судом, - передает слова Векиной Business FM.
34-летний полузащитник Павел Мамаев с июля 2022 года находится без клуба после завершения действия его соглашения с подмосковными "Химками". За полгода в составе красно-черных футболист принял участие в 1 матче, в котором провел на поле 45 минут и не отметился результативными действиями. Ранее воспитанник московского "Торпедо" Мамаев выступал за "автозаводцев", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". В период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года футболист, игравший на тот момент в "Краснодаре", находился в тюремном заключении за хулиганские действия, совершенные вместе с на тот момент нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Адвокат Мамаева - по итогам суда: Алана должна Павлу около 3 миллионов рублей, собственность осталась у нее
Адвокат экс-хавбека "Краснодара", ЦСКА, "Ростова" и "Химок" Павла Мамаева Евгения Векина сообщила о завершении судебных споров футболиста с бывшей женой Аланой.
Фото: РПЛ