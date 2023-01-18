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"РБ Спорт": Сперцян не намерен покидать "Краснодар" в зимнее трансферное окно

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не рассматривает уход из команды этой зимой, несмотря на интерес европейских клубов.
Фото: ТАСС
По информации источника, Сперцян не намерен покидать "Краснодар". Он сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона. Сам клуб тоже не готов отпускать своего лидера в этой зимой. Все переговоры по будущему футболиста будут только летом.

Напомним, что ранее этот же источник первым сообщил о том, что армянским полузащитником российского футбольного клуба "Краснодар" Эдуардом Сперцяном интересуется голландский ПСВ из города Эйндховен, который рассматривает Эдуарда в качестве потенциальной замены Коди Гакпо, ушедшему в "Ливерпуль".

Контракт Сперцяна с "Краснодаром" на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 22-летнего армянина в девять миллионов евро. В этом сезоне Эдуард забил за "Краснодар" девять мячей и отдал шесть голевых передач за 16 матчей РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Сперцян Краснодар РПЛ ПСВ
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