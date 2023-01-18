По информации источника, Сперцян не намерен покидать "Краснодар". Он сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона. Сам клуб тоже не готов отпускать своего лидера в этой зимой. Все переговоры по будущему футболиста будут только летом.
Напомним, что ранее этот же источник первым сообщил о том, что армянским полузащитником российского футбольного клуба "Краснодар" Эдуардом Сперцяном интересуется голландский ПСВ из города Эйндховен, который рассматривает Эдуарда в качестве потенциальной замены Коди Гакпо, ушедшему в "Ливерпуль".
Контракт Сперцяна с "Краснодаром" на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 22-летнего армянина в девять миллионов евро. В этом сезоне Эдуард забил за "Краснодар" девять мячей и отдал шесть голевых передач за 16 матчей РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сперцян не намерен покидать "Краснодар" в зимнее трансферное окно
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не рассматривает уход из команды этой зимой, несмотря на интерес европейских клубов.
Фото: ТАСС