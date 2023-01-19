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Акинфеев: гимн Лиги чемпионов не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше

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Российский голкипер Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе в азиатскую Конфедерацию футбола.
Фото: "СЭ"
- Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше. (Смеется.) Конечно европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками, - приводит мнение Акинфеева "СЭ".

В конце декабря РФС поднимал вопрос возможной смены УЕФА на Союза в АФК. По итогам обсуждений было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая призвана проработать варианты возвращения клубов и сборных в евротурниры. 36-летний капитан и воспитанник ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне поучаствовал в 18 встречах за армейский коллектив, в которых пропусти 19 мячей. В активе россиянина 5 сухих матчей. Игорь является рекордсменом по пропущенным голам в ЛЧ. Акинфеев пропускал 43 игры подряд. В 2017 года в матче против "Бенфики" (2:0). Армеец смог прерваться эту серию. Воспитанник ЦСКА в своей карьере завоевывал европейский трофей - Кубок УЕФА.

ЦСКА после 17 сыгранных туров набрал 29 очков и располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова забила 30 мячей и пропустила 18 голов.


Акинфеев ЦСКА
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