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Каррера: потенциал Рассказова позволял ему заиграть в "Милане" или "Интере"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу российского футболиста Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"
- Когда я был в "Спартаке", Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в "Милане" или "Интере". Потенциал позволял, - приводит мнение Карреры Sport24.

Массимо Карреры был наставником "Спартака" с 2016 по 2019 годы. Под руководством итальянца московский коллектив впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул, также в активе Массимо Суперкубок России. В сезоне 2018/2019 при итальянце за москвичей в матче против "Анжи" (1:0) дебютировал их воспитанник Николай Рассказов. Всего в том сезоне футболист отыграл 27 матчей за "Спартак", в которых отметился 1 мячом и оформился 2 ассистентских действия.

Николай Рассказов начинал текущий сезон в "Спартаке", за который провел 11 игр во всех турнирах.У россиянина 347 игровых минут. Наставник москвичей Гильермо Абаскаль не взял футболиста на сборы и игрок, скорее всего, перейдет в "Крылья Советов". Николай уже проводит тренировки с самарским коллективом.Контракт Рассказова с красно-белыми завершается через полгода.


Рассказов Спартак Крылья Советов Каррера Милан Интер
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