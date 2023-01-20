"Химки" сообщили о расторжении контракта с Филиным

Пресс-служба "Химок" объявила об уходе из клуба 26-летнего центрального защитника Александра Филина.

Официальный телеграм-канал подмосковных "Химок" сообщил о расторжении контракта с 26-летним центральным защитником Александром Филиным по обоюдному согласию сторон.







В составе красно-черных Филин выступал с июля 2018 года, за вычетом краткосрочной аренды в "Тамбов" с февраля по июль 2020 года. На его счету 115 проведенных матчей за "Химки" во всех турнирах и 2 забитых гола.



Ранее стало известно, что тренерский штаб "Химок" не взял на январские тренировочные сборы 9 игроков основной обоймы клуба в осенней части сезона, часть из которых уже покинула красно-черных.