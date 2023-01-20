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Спортивный директор "Пари НН": мы рассматривали Черышева, но он нам не по карману

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Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника итальянской "Венеции" Дениса Черышева.
Фото: FC Venezia
Черышев нам не по карману. Мы рассматривали его летом, и там сыграли деньги. Да, Денис – нижегородец, и фамилия значима в городе, отец много сделал. Денис был игроком сборной. Было бы хорошо иметь такого игрока в клубе. Да и по футбольным качествам достойная кандидатура. Только, думаю, Денису не совсем это интересно. Он прожил всю жизнь в Европе, – цитирует Кудряшова Sport24.

Отец Дениса Дмитрий Черышев возглавлял футбольный клуб из Нижнего Новгорода в период с июля 2018 года по октябрь 2019 года. Дмитрий провел во главе этой команды 62 матча. Денис Черышев перешел в итальянскую "Венецию" из Серии Б в августе 2022 года в качестве свободного агента.

Черышев успел отыграть за "Венецию" 10 матчей, забить три мяча, отдать одну результативную передачу. В общей сумме к этой минуте Денис провел на футбольном поле 399 минут. "Венеция" идет на предпоследнем месте турнирной таблицы, может опуститься еще лигой ниже. До "Венеции" Денис Черышев играл только в Испании – за "Валенсию", "Вильярреал", "Севилью" и "Реал Мадрид". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в полтора миллиона евро.


Пари НН Черышев Денис
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