"Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места. Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает", - цитирует Петржелу "Спорт день за днем".
Напомним, ранее стало известно, что "Торпедо" отказалось от идеи с приобретением Дзюбы. Черно-белые сосредоточатся на поиске других кандидатов на усиление атаки.
Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". В августе этого года нападающему исполняется 35 лет.
Петржела - об отказе "Торпедо" от Дзюбы: для него лучше играть в Первой лиге. В РПЛ ему нет места
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал решение "Торпедо" отказаться от подписания контракта с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"