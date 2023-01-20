Как сообщает источник, встреча должна состояться во вторник, 24 января. От РФС на ней будут присутствовать генсек Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев. Ожидается, что стороны обсудят возможности для возвращения российских команд в международные турниры.
Напомним, с февраля прошлого года российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В конце декабря появилась информация, что РФС рассматривает возможность выхода из состава УЕФА и переход в азиатскую футбольную конфедерацию, но в итоге вопрос был отложен.
Источник: "СЭ"
"СЭ": 24 января состоится встреча представителей РФС и УЕФА. Там обсудят возможности возвращения к международным матчам
Представители РФС и УЕФА планируют на следующей неделе обсудить возвращение российского футбола к международным соревнованиям.
Фото: РФС