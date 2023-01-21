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Зарема: Эмери и Тедеско - лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ

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Зарема Салихова, супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, кого считает лучшими зарубежными тренерами в истории чемпионата России.
Фото: соцсети Заремы Салиховой
Напомним, ранее Александр Мостовой заявил, что считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории чемпионата России.

"Унаи Эмери и Доменико Тедеско — лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ. После "Спартака" они сразу взяли титулы в сложных чемпионатах", - приводит слова Салиховой "Чемпионат".

Унаи Эмери тренировал "Спартак" в 2012 году. После ухода из России испанец 4 раза становился победителем Лиги Европы и единожды стал чемпионом Франции. Сейчас Эмери работает в "Астон Вилле".

Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. После РПЛ он тренировал "РБ Лейпциг", с которым выиграл Кубок Германии.


Салихова Тедеско Эмери
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