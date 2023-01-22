– Следующая звездочка среди иностранных тренеров в РПЛ – наш рыжий Абаскаль. Уверена, что к лету за ним выстроится очередь из европейских клубов, – приводит слова Салиховой "Чемпионат".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с июня 2022 года. Абаскаль сменил на этом посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб по окончании предыдущего сезона. С ним красно-белые стали обладателем Кубка России, но закончили сезон в РПЛ во второй части турнирной таблицы.
Во главе с Абаскалем "Спартак" идет на втором месте в РПЛ, стал первым в своей группе в Кубке России, опередив по очкам "Зенит", "Факел" и "Крылья Советов". Контракт Гильермо с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Салихова: к лету за Абаскалем выстроится очередь из европейских клубов
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что летом европейские клубы постараются переманить нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: Чемпионат.com