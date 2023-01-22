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Агент: Мойзес хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончанию аренды

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Агент бразильского футболиста Мойзеса Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игрока в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончанию аренды, - приводит комментарий Гарсии Metaratings.

27-летний бразилец Мойзес, выступающий на позиции левого защитника, защищает цвета ЦСКА с лета 2022 года на права годичной аренды. В текущем сезоне принял участие в 18 играх за столичный коллектив – 13 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе Мойзеса 2 голевые передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника "армейцев" 2, 5 млн евро. Права на бразильца принадлежат "Интернасьоналу".

ЦСКА располагается на 5-й строчке по итогам первой части сезона РПЛ. Армейский коллектив, возглавляемый Владимиром Федотовым набрал 29 баллов по итогам 17 стартовых туров национального первенства. Сезон для ЦСКА стартует кубковым матчем против "Краснодара". Москвичи в 18-м туре РПЛ сыграют против "Сочи".


Мойзес ЦСКА
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