- Для меня РПЛ - пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место, - передает слова Карреры "РБ Спорт".
Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выпустила новую версию рейтинга лучших футбольных лиг планеты, в которой поместила Российскую премьер-лигу на последнее - 80-е место, присвоив ей самый низкий балл из очевидно политических соображений. На первое место рейтинга IFFHS поместила чемпионат Бразилии, в топ-5 вошли также 4 чемпионата из общепризнанной европейской "большой пятерки" - АПЛ, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига и итальянская Серия А.
Каррера: РПЛ - пятая лига мира, это справедливое место
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о месте Российской премьер-лиги среди всех мировых национальных чемпионатов.
Фото: ФК "Спартак"