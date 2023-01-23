- Как проходит подготовка к пенальти на тренировках? Всех секретов раскрывать не буду. Обычно перед каждой игрой мы обсуждаем топ-5 пенальтистов соперника. Персонально изучаем каждого, можем подметить, что вот этот игрок эмоционально нестабильный. Если на него надавить и заставить нервничать, он может промахнуться. Можно походить воду попить. Чем дольше пауза перед ударом, тем больше шансов у вратаря спасти, - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
34-летний основной голкипер "Ростова" Сергей Песьяков за свою карьеру отразил 13 одиннадцатиметровых ударов из 70, в Российской премьер-лиге - 9 из 45. За время работы в "Ростове" Виталия Кафанова (с марта 2019 года) Песьяков отразил в чемпионате России 5 пенальти из 26, из них в сезоне-2020/2021 - 3 из 6.
По итогам осенней части сезона желто-синие занимают третью строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков в 17 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков, от "Спартака" - 1 очко.
Кафанов рассказал, как на тренировках готовит голкиперов к отражению пенальти
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов ответил на вопрос о подготовке голкиперов к пенальти.
Фото: ФК "Ростов"