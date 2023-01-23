"Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда [Сперцяна], чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в "Челси" или топ-клубе Серии А", — цитирует тренера Sport24.
Летом в СМИ появилась информация, что "Челси" нацелен на подписание Захаряна. Сделку не удалось оформить до закрытия трансферного окна – в "Динамо" сообщили, что переходу воспрепятствовали не зависящие от клуба технические причины.
19-летний хавбек принял участие в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.
Каррера: сейчас Захарян на слуху в Италии и Англии. Не удивлюсь, увидев его летом в топ-клубе Серии А
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике "Динамо" Арсене Захаряне.
Фото: "СЭ"