"Лацио" никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна. В Италии мог бы заиграть другой футболист с армянской фамилией — Захарян. Он намного талантливее и качественнее Сперцяна. Полузащитник "Динамо" хорошо бы смотрелся в том же "Лацио", "Милане" и "Интере", - цитирует журналиста Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян может продолжить карьеру в Европе – помимо "ПСВ" в услугах футболиста заинтересовались "Вильярреал" и "Лацио".
Сперцян забил 9 мячей в 16 матчах Российской Премьер-лиги, а также отличился 5-ю результативными передачами. В активе Захаряна 2 гола и 5 голевых передач в 16 играх чемпионата.
Журналист Мартини: "Лацио" никогда бы не подписал Сперцяна. Захарян намного талантливее
Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны "Лацио".
Фото: ФК "Динамо"