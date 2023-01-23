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Кафанов объяснил, каким должен быть вратарь у Карпина и почему Песьякову трудно найти замену

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Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие требования предъявляет главный тренер Валерий Карпин к играющим в команде голкиперам.
Фото: РИА Новости
- Что нужно уметь вратарю, чтобы добиться успеха в "Ростове"? Необходимо соответствовать критериям современного вратаря, подходить под требования Валерия Карпина. У Георгича в команде вратарь должен быть 11-м полевым игроком, это не так-то просто. Как Эдерсон? Да. Нужно постоянно выходить за пределы штрафной и разыгрывать мяч, порой забывая про ворота. В этом плане Песьякову очень трудно найти замену. В России много достойных вратарей, но не каждый сможет играть в таком стиле. Главный критерий при поиске вратаря? Главный критерий - защита ворот, но второй самый важный фактор - хорошая игра обеими ногами, - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина по итогам осенней части сезона занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 сыгранных матчах. Отставание желто-синих от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 7 очков, от находящегося на второй строчке московского "Спартака" - 1 очко. Наставник ростовчан Валерий Карпин делает упор на владение мячом с розыгрышем коротким пасом от своих ворот, в котором важную роль играет выходящий далеко за пределы штрафной голкипер Сергей Песьяков, фактически исполняющий при розыгрышах роль дополнительного центрального защитника, что помогает разбивать прессинг соперника. По количеству пропущенных мячей - 23 в 17 матчах - "Ростов" является пятой командой РПЛ.


Ростов Песьяков Карпин Кафанов
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