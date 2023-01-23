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Тошич: мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный и лучший тренер в моей карьере

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич не поскупился на комплименты в адрес тренера Леонида Слуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
– Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Сейчас у него непростой период, но для меня это лучший тренер, с которым я работал. ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно Слуцкий был тренером, – цитирует Тошича "СЭ".

Сербский фланговый полузащитник Зоран Тошич играл за московский ЦСКА в период с лета 2010 года по лето 2017 года. В российский клуб он переходил из "Манчестер Юнайтед". Из ЦСКА перешел в "Партизан", сейчас у Тошича нет клуба. В январе этого года 35-летний Зоран покинул казахстанский "Тобол".

За "армейцев" Тошич в общей сумме провел 241 матч, забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу. За сборную Сербии Зоран отыграл 76 матчей, забил 11 мячей.


Тошич Слуцкий ЦСКА
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