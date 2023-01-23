– На сборах всегда присутствуют много молодых игроков. И у "Спартака" сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии. Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, дает играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно, – цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" в июне 2022 года. До него красно-белыми руководил итальянец Паоло Ваноли, который летом покинул Россию и сейчас тренирует итальянскую "Венецию", которая идет на предпоследнем месте во втором итальянском дивизионе.
Наиболее яркими молодыми дебютантами в составе красно-белых в текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России стали Даниил Зорин и Павел Мелешин. Первый уже отличился забитым мячом в первой же товарищеской игре на зимних тренировочных сборах.
Бушманов: здорово, что в "Спартаке" играют молодые воспитанники. Это заслуга Абаскаля
Экс-наставник "Спартака-2" Евгений Бушманов оценил вклад нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в развитие молодых футболистов "Спартака".
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