"Я не раз уже говорила по этому поводу — смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем", - цитирует Салихову Sport24.
Напомним, Руй Витория возглавлял "Спартак" с июня по декабрь 2021 года. С ним красно-белые провели 26 матчей во всех турнирах, в которых одержали девять побед, шесть раз сыграли вничью и уступили в 11 встречах. Кроме того, "Спартак" сумел выйти в плей-офф Лиги Европы. После увольнения Витории клуб назначил вместо него итальянца Паоло Ваноли.
Витория с лета прошлого года тренирует сборную Египта, которая выиграла под его руководством три матча из трех сыгранных. Его соглашение с национальной командой рассчитано до 2026 года.
Зарема: Руй Витория прилетел, не посмотрев ни одной игры "Спартака". На переговорах его интересовали только финансы
Зарема Салихова, супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, почему выступала против назначения Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"