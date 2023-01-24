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Зарема: Руй Витория прилетел, не посмотрев ни одной игры "Спартака". На переговорах его интересовали только финансы

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Зарема Салихова, супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, почему выступала против назначения Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не раз уже говорила по этому поводу — смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем", - цитирует Салихову Sport24.

Напомним, Руй Витория возглавлял "Спартак" с июня по декабрь 2021 года. С ним красно-белые провели 26 матчей во всех турнирах, в которых одержали девять побед, шесть раз сыграли вничью и уступили в 11 встречах. Кроме того, "Спартак" сумел выйти в плей-офф Лиги Европы. После увольнения Витории клуб назначил вместо него итальянца Паоло Ваноли.

Витория с лета прошлого года тренирует сборную Египта, которая выиграла под его руководством три матча из трех сыгранных. Его соглашение с национальной командой рассчитано до 2026 года.


Салихова Спартак Витория
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