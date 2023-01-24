Об уходе игрока объявила пресс-служба краснодарского клуба. Сообщается, что он будет выступать за туляков на правах аренды до конца текущего сезона.
Ираклий Манелов является воспитанником академии "Краснодара". Он дебютировал за основную команду "быков" в сентябре 2021 года. Всего на счету форварда 24 матча за клуб, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, ранее "Арсенал" возглавил экс-тренер "Краснодара" Александр Сторожук.
"Краснодар" объявил об уходе форварда Манелова в "Арсенал"
Нападающий "Краснодара" Ираклий Манелов продолжит карьеру в тульском "Арсенале".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула