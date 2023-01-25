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"РБ Спорт": у "Спартака" будет право выкупа Рассказова за сумму более 3 млн евро

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"Спартак" сможет выкупить Николая Рассказова у "Крыльев Советов" больше чем за 3 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
По данным СМИ, "Спартак" и "Крылья Советов" достигли договоренности по переходу 25-летнего воспитанника столичного коллектива Николая Рассказова в стан самарцев. Защитник пошел на снижение заработной платы и перейдет в "Крылья Советов" бесплатно. В соглашении футболиста с волжанами будет предусмотрена возможность обратного выкупа "Спартаком" Рассказова за сумму более 3 млн евро. Источник предполагает, что официально о переходе будет объявлено в четверг.

Николай Рассказов в текущем сезоне принял участие в 11 играх за "Спартак". В активе Николая 1 забитый мяч.

Источник: "РБ Спорт"


Рассказов Спартак Крылья Советов
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