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Журналист Карпов: Дзюба переходит в "Пари НН". Решение принято лично губернатором Никитиным

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Российский нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в футбольном клубе "Пари Нижний Новгород".
О переходе 34-летнего свободного агента Артема Дзюбы в "Пари НН" в своем телеграм-канале сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов.



Напомним, что Артем Дзюба находится без команды с начала ноября 2022 года. В тот период российский форвард расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он переходил в августе прошлого года. В предыдущем сезоне Дзюба играл в РПЛ за питерский "Зенит", но покинул команду летом 2022 года по истечении контракта.

Долгое время основным претендентом на Артема было московское "Торпедо", но президент клуба Илья Геркус недавно заявил о том, что "автозаводцы" больше не интересуются этим футболистом.


Дзюба Пари НН
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