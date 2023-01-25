О переходе 34-летнего свободного агента Артема Дзюбы в "Пари НН" в своем телеграм-канале сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
Напомним, что Артем Дзюба находится без команды с начала ноября 2022 года. В тот период российский форвард расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он переходил в августе прошлого года. В предыдущем сезоне Дзюба играл в РПЛ за питерский "Зенит", но покинул команду летом 2022 года по истечении контракта.
Долгое время основным претендентом на Артема было московское "Торпедо", но президент клуба Илья Геркус недавно заявил о том, что "автозаводцы" больше не интересуются этим футболистом.
Журналист Карпов: Дзюба переходит в "Пари НН". Решение принято лично губернатором Никитиным
Российский нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в футбольном клубе "Пари Нижний Новгород".