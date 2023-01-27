По информации источника, Лукас Вера, Брайан Мансилья и Габриэль Флорентин попали в сферу интересов нескольких зарубежных команд. Все три игрока перебрались в "Оренбург" летом прошлого года. Отмечается, что они могут покинуть клуб в конце сезона.
Напомним, Лукас Вера перебрался в "Оренбург" из "Уракана" за сумму порядка 1,5 млн евро. В 15 матчах текущего сезона полузащитник забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Брайан Мансилья арендован "Оренбургом" из "Расинга" до конца нынешнего сезона. При этом у российского клуба есть право выкупа. На его счету 12 матчей в РПЛ, один гол и четыре ассиста.
За Габриэля Флорентина "Оренбург" заплатил около 2 млн евро "Аргентинос Хуниорс". В его активе 11 выходов на поле в матчах РПЛ, в которых он отличился двумя голами и одной голевой передачей.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Вера, Мансилья и Флорентин летом могут покинуть "Оренбург". Ими интересуются зарубежные клубы
Аргентинские игроки "Оренбурга" привлекли внимание со стороны зарубежных клубов.
Фото: ФК "Оренбург"