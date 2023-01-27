- Я считаю Кержакова фартовым тренером. Иногда он угадывал с заменами, реализация, в том числе у меня, была выше, чем обычно. Хотя все равно можно было забивать со стандартов больше. Фарт нужно заслужить – значит, Кержаков играл на сильных качествах игроков, - приводит мнение Гоцука Sports.ru.
Российский специалист Александр Кержаков руководил "Нижним Новгородом" в сезоне 2021/2022. В свой дебютный сезон в сильнейшем дивизионе России тренер смог сохранить клубу прописку в РПЛ. Все решилось в 30-м туре, где нижегородский коллектив дома обыграл, уже завоевавшего чемпионский титул, "Зенит". По итогам 30 матчей предыдущего розыгрыша российского первенства "Нижний Новгород" занял 11 место, набрав 33 очка.
30-летний россиянин Кирилл Гоцук, выступающий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Нижнего Новгорода" с зимы 2021 года.В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 играх РПЛ за нижегородцев, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Гоцук: Кержаков – фартовый тренер. Он играл на сильных качествах игроков
Российский футболист Кирилл Гоцук высказался по поводу экс-наставника "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова.
Фото: ФК "Пари НН"