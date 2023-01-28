"Будем надеяться, что Гогуа сейчас вернется в РПЛ. Не знаю, на каких основаниях он не играл у Гончаренко. С точки зрения всей статистики, он в топ-3-4 лучших защитников Премьер-Лиги. Он был в Абиджане. Подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ, он очень хороший футболист", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Напомним, Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 годы. За это время он провел всего 5 матчей в составе "армейцев", отметившись одним забитым голом. Последний год футболист находится в статусе свободного агента. Сразу после ухода из ЦСКА он перебрался в казахстанский "Туран", но почти сразу покинул клуб из-за проблем с получением визы.
Ранее Гогуа играл за "Тамбов", "СКА Хабаровск", "Даугавпилс", "Партизан" и "Кайрат". Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 250 тысяч евро.
Агент Гогуа: по статистике Седрик был в топ-4 лучших защитников РПЛ. Сейчас по нему есть предложения из России
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что его клиент планирует вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"