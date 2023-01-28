По данным источника, в апреле 2022 года Артур был вынужден покинуть киевское "Динамо", где его назвали "сыном врага Украины". Отцом форварда является заместитель главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Максим Уваров.
Украинский нападающий Артур Уваров находится без клуба с 14 апреля 2022 года. До этого времени он играл за молодежные команды киевского "Динамо" – до 19-ти и до 17-ти лет. Еще ранее Артур находился в академии донецкого "Шахтера".
18-летний украинец может играть не только на позиции центрального нападающего, но и на флангах полузащиты. Рост Артура Уварова – 1,80 м., ударная нога – правая. "Зенит" на данный момент находится на зимних тренировочных сборах и готовится к возобновлению сезона в РПЛ и Кубке России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" пригласил на просмотр 18-летнего украинского форварда, которого на родине называют "сыном врага Украины"
Действующий чемпион России "Зенит" пригласил на просмотр 18-летнего украинского нападающего Артура Уварова, ранее выступавшего за киевское "Динамо".
Фото: fcdynamo.com