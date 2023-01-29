По данным источника, наставник" Торпедо" Андрей Талалаев хотел видеть у себя в команде 24-летнего россиянина Максима Ненахова, выступающего на позиции правого защитника. "Локомотив" установил цену за своего футболиста в размере 75 млн рублей трансфер или 15 млн рублей за аренду на полгода. Руководство "автозаводцев" приняло решение отказаться от вариант приобретения Ненахова. Сам Максим планирует остаться в "Локомотиве".
Максим Ненахов защищает цвета "Локомотива" лета 2021 года. В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей за столичный коллектив, в которых отметился голевой передачей. Transfermаrkt оценивает трансферную стоимость Ненахова, чей контракт с "железнодорожниками" рассчитан до конца июня 2024 года, в 1,2 млн евро. Ранее Талалаев работал с Максимом в "Ахмате".
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Торпедо" отказалось от трансфера Ненахова из высокой цены на футболиста
Российский футболист Максим Ненахов не перейдет в "Торпедо".
Фото: РПЛ