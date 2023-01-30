- Бывают такие матчи, когда тебе не везет, а твой соперник очень силен и забивает всё, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь. Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол, - цитирует Сарвели "РБ Спорт".
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Сочи" завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 7:0. В составе сине-бело-голубых дублями отметились нападающий Иван Сергеев и атакующий полузащитник Малком, еще по голу записали на свой счет хавбеки Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20 минуте при счете 2:0 в пользу "Зенита" прямую красную карточку получил защитник "Сочи" Артем Мещанинов. Нападающий гостей Владислав Сарвели вышел на замену на 62 минуте при счете 5:0.
Сарвели: 0:7 от "Зенита" запомню на всю жизнь, было очень больно и обидно
Нападающий "Сочи" Владислав Сарвели прокомментировал разгромное поражение в чемпионате России от "Зенита" со счетом 0:7.
Фото: ФК "Зенит"