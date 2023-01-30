- Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали, - передает слова Сергеева "Чемпионат".
27-летний нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев в текущем сезоне принял участие в 22 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов во всех турнирах, 6 из которых в Российской премьер-лиге, и выполнил 5 результативных передач. Футболист вызывался в сборную России в ноябре 2021 года, однако не принял участия в матчах. Осенью 2022 года тренерский штаб национальной команды не приглашал Сергеева на товарищеские игры со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Форвард "Зенита" Сергеев: не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос о национальной команде России.
Фото: ФК "Зенит"