Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Форвард "Балтики" Хиль оценил матч команды с "Ростовом"

Нападающий калининградской "Балтики" Брайан Хиль высказался о матче команды с "Ростовом" в 20 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
В субботу, 7 марта, команды сыграли вничью 1:1. По словам Хиля, комбинация, в результате которой он забил гол на 39-й минуте, была натренирована.

"В какой-то момент мы всё держали под контролем. Но, к сожалению, в последние минуты произошло то, что произошло.

Гол — это то, что мы тренировали — пас на дальнюю штангу. Я всегда рад забивать и помогать команде", — отметил Хиль в беседе с Metaratings.

"Балтика" с 36 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома с ЦСКА.

Для Брайана Хиля гол в ворота "Ростова" стал 11-м в текущем чемпионате. Теперь он вместе с полузащитником Алексеем Батраковым возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ-2025/26.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится