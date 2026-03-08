Форвард "Балтики" Хиль оценил матч команды с "Ростовом"

"В какой-то момент мы всё держали под контролем. Но, к сожалению, в последние минуты произошло то, что произошло.
Гол — это то, что мы тренировали — пас на дальнюю штангу. Я всегда рад забивать и помогать команде", — отметил Хиль в беседе с Metaratings.
"Балтика" с 36 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда сыграет дома с ЦСКА.
Для Брайана Хиля гол в ворота "Ростова" стал 11-м в текущем чемпионате. Теперь он вместе с полузащитником Алексеем Батраковым возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ-2025/26.