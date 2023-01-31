- Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба "Спартак", взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей", - приводит комментарий юриста Завьяловой ТАСС.
Шамиль Газизов трудился в "Спартаке" на посту гендиректора с июля под декабрь 2020 года. В августе столичный клуб подал в Октябрьский суд г. Башкортостан иск с требованием о возмещении 88 млн рублей, которые, по мнению, руководства москвичей экс-гендиректор сам себе присвоил. Сам функционер подал ряд исков в отношении "Спартака" с требованием взыскать с клуба причитавшиеся ему суммы за увольнение, а также признать свое увольнение незаконным.
"Спартак" после 17 проведенных туров располагается на 2-й строчке. По итогам первой части сезона в РПЛ москвичи набрали 36 очков и отстают, от идущего на 1-м месте "Зенита", на 6 очков. Сейчас Шамиль Газизов занимает аналогичную должность в "Уфе". Башкирская команда идет в зоне вылета в Первой Лиге, занимая 16 место.
Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу "Спартака"
Завершился суд между экс-гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым и московским клубом.
Фото: ФК "Уфа"