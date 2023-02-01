- В сборной России еще вижу себя? В данный момент нет. До травмы видел, а сейчас всё, – приводит слова Жоазиньо "Матч ТВ".
Бразилец с российским паспортом, которому в декабре исполнилось 34 года, Жоазиньо сейчас защищает цвета "Сочи". В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах за южный коллектив – 14 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе экс-игрока "Краснодара" и "Динамо" 3 гола и 2 результативных паса. Всего на счету хавбека 442 матча, в которых он оформил 70 голов и 110 голевых передач Жоазиньо получил российское гражданство в 2016 году, но в сборную России вызов никогда не получал.
Жоазиньо: сейчас не вижу себя в сборной России
Бразильский хавбек с российским паспортом Жоазиньо, выступающий за "Сочи", высказался по поводу игры за сборную России.
Фото: "Матч ТВ"