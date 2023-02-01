– Пока Пиняев – это только большой шум. То, как его будут использовать, это уже другая вещь. Мы сейчас не можем говорить про "Локомотив", что у них хороший вектор. Хорошо, что они берут молодых ребят, но теперь важно как их слепят в команду, – цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, что этой зимой 18-летний российский фланговый полузащитник Сергей Пиняев перешел из самарских "Крыльев Советов" в московский "Локомотив", который по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги располагается в зоне стыковых матчей. Пиняев, в свою очередь, был признан лучшим молодым футболистом в России по итогам 2022 года (по версии премии "Первая пятерка).
В ноябре 2022 года "железнодорожников" возглавил новый тренер – Михаил Галактионов, параллельно работающий с молодежной сборной России по футболу. Сейчас российские команды находятся на зимних тренировочных сборах в более теплых странах. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.
Ловчев: пока Пиняев – это только большой шум
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о 18-летнем полузащитнике "Локомотива" и сборной России Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"