- Да, Кобесов перешел в "Химки" в аренду с правом выкупа, - приводит комментарий Кудряшова Sport24.
23-летний россиянин Давид Кобесов, выступающий на позиции опорного хавбека, перебрался в "Пари НН" летом 2022 года. За нижегородский коллектив футболист провел всего 4 игры – 2 в РПЛ и 2 в Кубке России. На счету россиянина 56 игровых минут. Ранее Кобесов и нынешний наставник химчан Спартак Гогниев вместе работали в "Алании". Аналитический интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Давида в 350 тысяч евро.
Спортдиректор "Пари НН": Кобесов перешел в "Химки" в аренду с правом выкупа
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов рассказал о том, что российский футболист Давид Кобесов перешел в "Химки".
Фото: ФК "Пари НН"