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Федотов: Дзюба в ЦСКА? В этом нет смысла

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что клуб не будет подписывать Артема Дзюбу.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дзюба нам не нужен? В этом нет смысла", - цитирует Федотова Sport24.

Напомним, ранее появлялась информация, что ЦСКА заинтересован в приглашении Артема Дзюбы, который сейчас находится в статусе свободного агента. В ноябре прошлого года экс-форвард "Зенит" расторгнул контракт с турецкой "Адана Демирспор". Он успел провести за команду пять матчей, в которых забил один мяч.

В числе претендентов на Дзюбу назывались также "Пари НН" и "Торпедо", но пока ни один из клубов не подписал 34-летнего нападающего.


Федотов ЦСКА Дзюба
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