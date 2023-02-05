"Дзюба нам не нужен? В этом нет смысла", - цитирует Федотова Sport24.
Напомним, ранее появлялась информация, что ЦСКА заинтересован в приглашении Артема Дзюбы, который сейчас находится в статусе свободного агента. В ноябре прошлого года экс-форвард "Зенит" расторгнул контракт с турецкой "Адана Демирспор". Он успел провести за команду пять матчей, в которых забил один мяч.
В числе претендентов на Дзюбу назывались также "Пари НН" и "Торпедо", но пока ни один из клубов не подписал 34-летнего нападающего.
Федотов: Дзюба в ЦСКА? В этом нет смысла
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что клуб не будет подписывать Артема Дзюбу.
Фото: ПФК ЦСКА