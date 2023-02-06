- В последнее время пристально не следил, но Макаров выходит на поле, есть конкуренция. Ощущение, что после бурного роста в его игре и результативности случился небольшой застой, яркости поубавилось. Это характерно для молодых, стабильность обычно не их козырь. Ну и соблазны Москвы - фактор, который может оказать влияние. Говорю безотносительно Макарова, просто история знала много таких примеров, - передает слова Уткульбаева Matchtv.ru.
24-летний атакующий полузащитник Денис Макаров перешел в московское "Динамо" из казанского "Рубина" в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне Макаров сыграл за бело-голубых 19 матчей во всех турнирах из 23 возможных, отметился 5 забитыми голами и 1 результативным пасом. Всего на счету игрока 49 матчей за "Динамо", 10 забитых мячей и 8 результативных передач. В составе "Рубина" Макаров провел 40 матчей, забил 11 голов и выполнил 1 голевой пас.
Уткульбаев: у "Макарова" в "Динамо" поубавилось яркости. Стабильность - не козырь молодых, соблазны Москвы могут влиять
Главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев прокомментировал игру экс-вингера казанцев Дениса Макарова за московское "Динамо".
Фото: Global Look Press