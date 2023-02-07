Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЮвентусНе начат
П1 6.4X 4.3П2 1.53
Реклама лига ставок Сделать ставку

Широков – о Кержакове: лучше тренировать на Кипре, чем просто сидеть, нигде не работая

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба "Кармиотисса".
Фото: ФК "Пари НН"
- Наверное, в любом чемпионате можно себя как-то проявлять. Думаю ли я, что работать на Кипре для Кержакова лучше, чем оставаться без работы? Я думаю, лучше, чем сидеть, нигде не работая, - приводит мнение Широкова "ВсеПроСпорт".

Российский специалист, которому в ноябре исполнилось 40 лет, Александр Кержаков в предыдущем сезоне трудился главным тренером в "Нижнем Новгороде". Бывший форвард "Зенита" смог решить поставленную задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе России, заняв с нижегородским коллективом 11 место по итогам 30 туров. Но руководство клуба приняло решение произвести рокировку на тренерском мостике из-за смены вектора развития и не продлило с Кержаковым контракт.

Недавно стало известно, что Александр Кержаков станет новым наставником "Кармиотисса", представляющего чемпионат Кипра. В данный момент команда занимает 10 место в национальном первенстве.


Широков Кержаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Зобнин: "Спартак" мечтает о "золотом дубле"
Пономарев: с Дзюбой и Смольниковым "Локомотив" укатится в низшую лигу 1 эксклюзив
Первый тренер Дзюбы – об игроке в "Локомотиве": исторический переход
Голкипер "Йени Малатьяспор" Ахмет Эйюп погиб под завалами после землетрясения в Турции
Аленичев: Захарян остановился в росте, ему необходимо привести себя в порядок 2
Дзюба наконец-то нашел себе новый клуб. Будет спасать от вылета "Локомотив"? 4
Широков – о Кержакове: лучше тренировать на Кипре, чем просто сидеть, нигде не работая
Литвинов: надеюсь, скоро Дуарте и Тавареш смогут сказать, что "Спартак" — их вторая семья
Орлов: слова Салиховой повышают интерес к матчу "Зенит"– "Спартак". Никто не будет отбирать праздник у Ульяновска 1
Тен Хаг – о возможных финансовых нарушениях "Ман Сити": я – тренер, а с этим пусть разбираются другие
Мостовой – о трансфере Дзюбы: для "Локомотива" это замечательный трансфер
Агент Оздоева – об интересе российских клубов: много кто прощупывает почву. Но я вот все эти "прощупки" не люблю
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Дзюбы и Смольникова 12
Ловчев – Кокорину: да после того, что ты натворил, в дудочку молчать должен
Журналист Карпов: Дзюба и Смольников завтра подпишут контракты с "Локомотивом" 8