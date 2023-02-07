- Наверное, в любом чемпионате можно себя как-то проявлять. Думаю ли я, что работать на Кипре для Кержакова лучше, чем оставаться без работы? Я думаю, лучше, чем сидеть, нигде не работая, - приводит мнение Широкова "ВсеПроСпорт".
Российский специалист, которому в ноябре исполнилось 40 лет, Александр Кержаков в предыдущем сезоне трудился главным тренером в "Нижнем Новгороде". Бывший форвард "Зенита" смог решить поставленную задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе России, заняв с нижегородским коллективом 11 место по итогам 30 туров. Но руководство клуба приняло решение произвести рокировку на тренерском мостике из-за смены вектора развития и не продлило с Кержаковым контракт.
Недавно стало известно, что Александр Кержаков станет новым наставником "Кармиотисса", представляющего чемпионат Кипра. В данный момент команда занимает 10 место в национальном первенстве.
Широков – о Кержакове: лучше тренировать на Кипре, чем просто сидеть, нигде не работая
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба "Кармиотисса".
Фото: ФК "Пари НН"