Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
23:00
ЛидсНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Аленичев - о своей дальнейшей карьере: были предложения от клубов без задач, но мне такое неинтересно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, почему в данный момент не работает ни в одном клубе.
Фото: ФК "Спартак"
- У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился - от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте, - цитирует Аленичева Sport24.

50-летний Дмитрий Аленичев с октября 2011 года по май 2015 года возглавлял тульский "Арсенал", с которым поэтапно вышел из ЛФЛ в Российскую премьер-лигу, однако в первом сезоне в РПЛ занял последнее место и выбыл в ФНЛ. С июня 2015 года по август 2016 года возглавлял московский "Спартак", с которым стал в РПЛ пятым. С июня 2017 года по май 2019 года работал в красноярском "Енисее", с которым также вышел в РПЛ, но вновь вылетел.


Аленичев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тедеско – о назначении на пост наставника Бельгии: я чрезвычайно мотивирован и с нетерпением жду этого вызова
Агент Сафонов: Дзюба поможет "Локомотиву". Главное, чтобы бы с тренером у них все нормально было
VG: ФИФА обязала "Краснодар" выплатить Ботхейму 500 тысяч евро 1
Смольников: "Локомотив"? Я просто проходил плановое обследование
Непомнящий - о причинах неудачи Дзюбы в Турции: привык, что на него смотрят в раздевалке снизу вверх - а там все короли
Экс-наставник "Крыльев Советов" Веркаутерен занял пост спортивного директора футбольной ассоциации Бельгии
Озбилиз: Дзюбе будет тяжело в РПЛ после большого перерыва, но качества у него есть
Тедеско официально возглавил сборную Бельгии
Дзюба: просто для себя прошел медосмотр, с медиа "Локомотива" просто поздоровался
Бабурин, Кутепов, Свинов и Квеквескири - в стартовых составах "Торпедо" и "Факела" на контрольный матч
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на организацию ЧМ-2030 1
Аленичев - о своей дальнейшей карьере: были предложения от клубов без задач, но мне такое неинтересно
Sky Sports: клубы АПЛ хотят исключения "Манчестер Сити" из лиги 7
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для подписания контракта с "Локомотивом" 7
Принадлежащий "Ростову" Хаджикадунич может стать заменой Шкриньяра в "Интере"