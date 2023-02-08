- У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился - от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте, - цитирует Аленичева Sport24.
50-летний Дмитрий Аленичев с октября 2011 года по май 2015 года возглавлял тульский "Арсенал", с которым поэтапно вышел из ЛФЛ в Российскую премьер-лигу, однако в первом сезоне в РПЛ занял последнее место и выбыл в ФНЛ. С июня 2015 года по август 2016 года возглавлял московский "Спартак", с которым стал в РПЛ пятым. С июня 2017 года по май 2019 года работал в красноярском "Енисее", с которым также вышел в РПЛ, но вновь вылетел.
Аленичев - о своей дальнейшей карьере: были предложения от клубов без задач, но мне такое неинтересно
Экс-главный тренер "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, почему в данный момент не работает ни в одном клубе.
Фото: ФК "Спартак"