- Просто для себя прошел медосмотр. Здоровье? Время покажет. Что здесь делает медиа "Локомотива"? Просто поздоровался, - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 34-летние экс-форвард "Спартака" и "Зенита" Артем Дзюба и экс-защитник "Торпедо", "Зенита" и "Краснодара" Игорь Смольников могут подписать контракты с московским "Локомотивом". Процесс подписания может произойти по итогам медицинского осмотра футболистов, который проходит сегодня. По данным СМИ, заработная плата Дзюбы и Смольникова в "Локо" составит 2,5 миллиона рублей в месяц.
Дзюба: просто для себя прошел медосмотр, с медиа "Локомотива" просто поздоровался
Экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба дал комментарий по итогам медицинского осмотра перед возможным переходом в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"