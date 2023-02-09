"Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов не перешел в "Бешикташ". Он профессионал и капитан "Локомотива", у него еще все впереди. Европейские клубы следят за Димой. Баринов не должен расстраиваться срыву своего трансфера в "Бешикташ". Он должен себя мотивировать и работать еще больше. Если все совпадет, то у него будет шанс попробовать себя в другом клубе", — приводит слова Дюрицы Sport24.
Дмитрий Баринов выступает за основную команду "Локомотива" с лета 2016 года. Он является воспитанником "железнодорожников". В текущем сезоне 26-летний россиянин принял участие в 20 матчах за клуб во всех соревнованиях, в его активе 1 гол и 1 результативный пас. Контракт полузащитника со столичным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Дюрица - о срыве трансфера Баринова в "Бешикташ": у него еще все впереди
Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника Дмитрия Баринова из московского клуба в турецкий "Бешикташ".
Фото: ТАСС