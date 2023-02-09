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Мейра: Дзюба поможет "Локомотиву" не вылететь из РПЛ

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Бывший защитник "Зенита" Фернанду Мейра поделился мнением о том, что "Локомотив" подписал контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
"Cейчас он уже не молод и находится в той ситуации, когда хочется вернуться домой. Он поможет "Локомотиву" не вылететь из премьер?лиги. Тем не менее "Локомотив" - фантастический клуб, в котором Дзюба будет близко к семье и к родной стране", - цитирует Мейру "Матч ТВ".

Напомним, "Локомотив" в среду, 8 февраля, объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона, он будет выступать за "железнодорожников" под 7-м номером. Вместе с ним в команду перебрался Игорь Смольников.

Дзюба с ноября прошлого года находился в статусе свободного агента. Тогда форвард расторгнул свой контракт с "Адана Демирспор". В Турции россиянин провел всего 5 матчей за несколько месяцев, отметившись одним забитым голом.


Дзюба Локомотив Зенит
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