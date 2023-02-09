- Местный чемпионат интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически - много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства, - передает слова Кириченко "Чемпионат".
46-летний экс-нападающий "Ростова" и ЦСКА Дмитрий Кириченко с ноября 2018 года работает в различных клубах в составе тренерского штаба 70-летнего Курбана Бердыева. С июня по ноябрь 2022 года штаб Бердыева вместе с Кириченко тренировал иранский "Трактор", в декабре 2022 года было официально объявлено об их приходе в "Сочи". По итогам осенней части сезона "барсы" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 матчах.
Кириченко: чемпионат Ирана интенсивнее, чем в России, если смотреть глобально
Тренер "Сочи" и экс-тренер иранского "Трактора" Дмитрий Кириченко рассказал об особенностях национального первенства Ирана.
Фото: ФК "Ростов"