- Мы понимали, что "Зенит" не выпустит основной состав. А скорее микстовый - ведь не так давно они играли с "Уралом", плюс у них матч завтра. Но в любом случае мы понимали, что это серьtзный соперник. Чистяков, Адамов, Кузяев, Сутормин, Бакаев - все эти футболисты высокого уровня. Поэтому спарринг получился интересным и полезным. Конечно, расстроился, что не сыграли бразильцы. Понятно, что "Зенит" - единственный претендент на золото в РПЛ. Я хочу, чтобы и "Спартак" поборолся. Но есть ряд объективных причин, по которым можно назвать "Зенит" единственным фаворитом, - передает слова Гунько "Чемпионат".
9 февраля состоялся контрольный матч петербургского "Зенита" с возглавляемым экс-наставником московского "Спартака" Дмитрием Гунько армянским "Урарту". Победу в этой встрече со счетом 1:0 одержали сине-бело-голубые, единственный забитый гол на счету Алексея Сутормина.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части текущего сезона "Зенит" идет на первом месте с 42 набранными очками в 17 матчах. Вторую строчку с 6-очковым отставанием занимает московский "Спартак" (36 очков), еще на 1 очко меньше у находящегося на третьей позиции "Ростова" (35 очков), замыкающие пятерку лучших московские "Динамо" и ЦСКА набрали по 29 очков.
Мяч Сутормина помог "Зениту" победить "Урарту" в контрольном матче
Гунько: хочу, чтобы и "Спартак" поборолся за золото в РПЛ, но понятно, что "Зенит" - единственный претендент
Главный тренер "Урарту" и экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Гунько дал комментарий по итогам товарищеского матча своей команды с петербургским "Зенитом" (0:1).
Фото: ФК "Химки"